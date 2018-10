Foggia, Grassadonia scaccia i fantasmi: 6 punti e penalizzazione azzerata

Dopo tre sconfitte di fila la posizione di Gianluca Grassadonia non sembra più molto stabile, complice anche una penalizzazione da cercare di azzerare il prima possibile. Per questo le due gare contro Padova e Benevento rappresentavano un primo test importante per il tecnico che lo ha superato a pieni voti. In casa contro i biancoscudati così come in trasferta nel Sannio la squadra rossonera è andata sotto subito, ma ha saputo reagire alla grande portando a casa sei punti che hanno permesso di azzerare il -8 e riagganciare il treno salvezza. In entrambi i casi uno dei protagonisti è stato quel Oliver Kragl che arrivato nello scorso gennaio si è rivelato come uno dei calciatori più decisivi in Serie B grazie ai suoi gol e alle sue giocate. A lui in estate si è aggiunto poi un altro calciatore capace di strappare le partite come l'enfant du pays Cristian Galano, decisivo con il gol del 3-1 finale sul campo del Benevento. Un ottimo modo di chiudere una settimana intensa e presentarsi ai prossimi due scontri diretti contro Ascoli e Cosenza prima del derby, sempre infuocato, contro il Lecce.