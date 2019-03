Foggia, Grassadonia: “Serve una compattezza straordinaria per salvarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Gianluca Grassadonia ha espresso il proprio pensiero sul suo ritorno in panchina a Foggia ai microfoni del sito ufficiale del club pugliese: “Sono contento di tornare ad allenare questa squadra e naturalmente sono consapevole che il Foggia vive un momento difficile, ma le difficoltà non mi spaventano. - spiega Grassadonia - Come se ne viene fuori? Occorre avere una compattezza straordinaria, è importante che tutto l’ambiente si stringa attorno alla squadra”.