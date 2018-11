© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia, tecnico del Foggia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro lo Spezia. "La squadra è vogliosa di tornare in campo, dobbiamo farci trovare pronti. Affrontiamo una formazione forte che ha dimostrato, soprattutto nell'ultima uscita stagionale contro il Benevento, di valere ma, a prescindere da ciò, mi piace guardare la mia squadra e sono convinto che faremo una grande gara perché c'è grande voglia di fare bene, andare in campo e spingere forte. Cosa chiedo ai miei ragazzi? Di fare la partita con grande attenzione e sacrificio, con spirito di rivalsa, giocando da squadra operaia ed impiegando tutta la qualità che i miei calciatori possiedono", le sue parole.