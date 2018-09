Foggia, Grassadonia: "Sulla strada giusta nonostante il pesante ko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia in conferenza stampa è tornato sulla sconfitta contro il Crotone: “Da questa partita raccogliamo quel che c'è stato di buono, ovvero la lettura della gara, vedendola dall'alto ho avuto l'idea che abbiamo giocato un buon primo tempo, con aggressività e cercando di non fare giocare il Crotone. Quando si incontra una squadra dall'altissima qualità tecnica devi essere bravo a non farla giocare e stare il più possibile nella metà campo avversaria e noi in parte ci siamo riusciti, mentre nella ripresa invece il loro secondo gol ci ha tagliato le gambe e poi sono arrivati gli altri due. Quello che mi conforta però è che la squadra è rimasta sempre compatta con le reti che sono arrivare per errori individuali su cui lavoreremo. - continua Grassadonia come si legge Calciofoggia.it - La sconfitta è certamente pesante, ma ci dice anche che dobbiamo lavorare e avere convinzione nei nostri mezzi perché la strada è quella giusta. Paradossalmente abbiamo sofferto maggiormente contro il Carpi che contro il Crotone”.