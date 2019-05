Fonte: tuttocalciopuglia.com

Il Foggia non ha tempo da perdere e non può guardare in casa degli altri. Questo è il messaggio di Gianluca Grassadonia, all’antivigilia del match decisivo contro il Perugia: “Tra Perugia e Verona dobbiamo fare 6 punti, il resto non ci interessa. Non possiamo guardare a cosa fanno le altre, alle decisioni dei tribunali, dobbiamo solo pensare a fare bottino pieno e poi vedere cosa succede“.

Il tecnico rossonero fa sapere anche cosa ne pensa degli umbri: “Giochiamo contro una squadra ben organizzata, con una identità ben precisa, che ha raccolto molto fuori casa. Detto questo dico che da quando sono tornato la mia squadra ha espresso gioco, idee, voglia di vincere e non abbiamo alternative alla vittoria“.