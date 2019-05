© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Gianluca Grassadonia, tecnico del Foggia, è assolutamente soddisfatto della vittoria ottenuta contro il Perugia grazie al gol di Greco su calcio di rigore. Ecco le sue parole riportate da Tuttocalciopuglia.com: "Dovevamo vincerla e l’abbiamo vinta. Abbiamo affrontato un’ottima squadra, abbiamo sofferto ma sapevamo che sarebbe stata una partita così. Ci giocavamo tutto e siamo stati bravi a saper soffrire. È una vittoria meritata. Siamo bersagliati da infortuni, oggi non avevamo Cicerelli per una contrattura e non abbiamo potuto sfruttarlo. È la vittoria del gruppo, di una squadra che ci tiene e che darà tutto quello che ha fino alla fine. Al di là di quello che dice qualche leone da tastiera. Non ho visto il rigore. L'ha toccata il portiere? Meglio allora, altrimenti sarei svenuto".