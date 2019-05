Leandro Greco

© foto di Federico Gaetano

Al termine del primo tempo dello Zaccheria tra Foggia e Salernitana, che vede i pugliesi avanti per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn Leandro Greco, autore del raddoppio: "Oggi è importante per tutti, ma non è finita, ci aspettano quarantacinque minuti importanti e vitali per noi".