Foggia, Greco: "Andremo a Verona per fare una grande partita"

Leandro Greco, centrocampista del Foggia, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della vittoria ottenuta nel match contro il Perugia: "Questa piazza è un concentrato di emozioni incredibile. Credo che oggi sia stata una vittoria di gruppo, abbiamo sofferto ma questo è il nostro campionato. Ora andremo a giocarcela a Verona per fare qualcosa di incredibile".

Quanto è importante non dipendere dagli altri?

"È importante perché significa concentrarsi solo su noi stessi. D'altronde abbiamo dei concetti di gioco spiccati e per forza di cose dobbiamo lavorare su di noi. Andremo a Verona per fare una grande partita".

Ti sei ripetuto anche questa volta.

"Questo è un gruppo che ha dei valori e lo sta dimostrando. Giocare qui è tanto bello quanto difficile, c'è tanta passione. Per quello siamo ancora in corsa".

La partita è stata decisa da un episodio.

"Era la peggior squadra che ci poteva capitare, il Perugia gioca molto bene. È stata una partita tirata, loro alla fine hanno fatto meglio ma alla fine ha vinto la squadra che desiderava più la vittoria".

C'era un rigorista designato?

"I rigoristi erano Fabio e Iemmello, poi si sono parlati. In questo momento il rigorista sono io".

Cosa si farà a Verona?

"Adesso vado negli spogliatoi e ci godiamo la vittoria, sono settimane intense. Poi da domani prepareremo la partita".