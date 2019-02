© foto di Giuseppe Scialla

Sono 21 i calciatori del Foggia convocati da Pasquale Padalino per la sfida contro il Cosenza di domani. Out Gerbo e Busellato per squalifica. Questo l’elenco completo:

Portieri: Leali, Noppert

Difensori: Billong, Ranieri Loiacono, Zambelli, Martinelli, Ngawa, Boldor, Ingrosso

Centrocampisti: Agnelli, Greco, Deli, Kragl, Marcucci

Attaccanti: Iemmello, Cicerelli, Galano, Mazzeo, Chiaretti, Matarese