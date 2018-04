Foggia, i convocati di Stroppa: torna l'attaccante Duhamel

© foto di Federico Gaetano

Sono 23 i calciatori convocati da Giovanni Stroppa per il derby fra Foggia e Bari in programma domani pomeriggio. Rispetto allo scorso turno out Celli e Lanzetta, mentre rientra Duhamel. Questo l'elenco completo:

Portieri: Guarna, Noppert

Difensori: Figliomeni, Tonucci, Loiacono, Zambelli, Martinelli, Rubin, Camporese, Calabresi

Centrocampisti: Agnelli, Greco, Kragl, Deli, Agazzi, Ramè, Scaglia

Attaccanti: Fedato, Beretta, Duhamel, Nicastro, Mazzeo, Floriano