© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La contestazione non cambia il destino di Gianluca Grassadonia. Secondo quanto riferito da Sky, nonostante i tifosi del Foggia non stiano apprezzando il campionato dei Satanelli, come testimoniato in particolare dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia, la società rossonera è intenzionata a confermarlo in ogni caso alla guida della squadra.