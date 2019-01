© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il Foggia continua a guardarsi attorno alla caccia di rinforzi per puntare alla salvezza e starebbe pensando a un innesto di qualità sulla corsia destra. L’obiettivo è Djavan Anderson esterno che può agire a tutta fascia e che sembra essere in uscita dalla Salernitana dove ha collezionato solo sei presenze nella prima parte di stagione. Per il classe ‘95 si prospetta così un ritorno alla Lazio, proprietaria del cartellino, che potrebbe girarlo nuovamente in prestito in Serie B per dargli maggiore minutaggio. Lo riporta Tele Foggia.