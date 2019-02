© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

Il centravanti del Foggia Pietro Iemmello ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento, squadra in cui ha militato in Serie A: “Sabato sarà una partita che è scontato definire importante e che va affrontata nel migliore dei modi. Stiamo crescendo anche se per come sono andate le ultime gare ci mancano quattro punti e per questo serve una vittoria per dare continuità ai vari pareggi ottenuti. Padalino? Da quando è arrivato siamo più quadrati, abbiamo subito meno gol e ora dobbiamo migliorare in alcuni dettagli per raggiungere il nostro obiettivo. - continua Iemmello come riporta Calciofoggia.it - Personalmente sto bene fisicamente, ma non sono soddisfatto di quanto sto facendo. Sono certo di poter migliorare per aiutare questo Foggia a salvarsi. Benevento? È una squadra costruita per vincere, con giocatori importanti in ogni ruolo. Io ho voglia di affrontarlo da ex, ma baratterei un mio gol per la vittoria della mia squadra”.