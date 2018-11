Foggia, Iemmello: "E' il momento di dare tutti qualcosa in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presentazione della nuova maglia del Foggia ieri e alcuni giocatori dei Satanelli hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco uno stralcio delle parole di Pietro Iemmello riportate da ilfoggia.com: “Il pari con lo Spezia? E’ stato un pareggio contro una squadra in salute su un campo importante. Certo visto con questa situazione in classifica può creare qualche malumore ma per noi è un buon punto. Sono contento per la mia prestazione perché il fisico ha risposto bene e piano piano troverò la mia condizione fisica giusta. L’emozione c’è sempre ma forse l’ho sentita di più in casa con il Lecce, però è sempre bello indossare questa maglia. Il 100% lo trovi giocando e avendo continuità. Con Mazzeo in attacco mi trovo bene e a livello tecnico ci intendiamo molto perché io sono destro e lui è mancino e poi con Mazzeo ho un bel rapporto anche fuori dal campo. Adesso tutti quanti dobbiamo dare quel qualcosa in più. Il Venezia è una squadra forte e sarà difficile come partita però noi dobbiamo solo pensare a vincere magari segnando un gol tutto mio”.