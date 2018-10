Foggia, Iemmello finalmente in gruppo. Convocazione in arrivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il centravanti Pietro Iemmello il ritorno in campo si fa sempre più vicino. Tornato in estate in quella Foggia dove si era affermato conquistando la chiamata del Sassuolo in Serie A, l'attaccante finora non è riuscito a dare il proprio contribuito a causa di un intervento al ginocchio che appare finalmente superato. Il giocatore è infatti tornato in gruppo e potrebbe essere già convocato, per la prima volta in stagione, in vista della sfida contro il Cosenza.