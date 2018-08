Foggia, Iemmello: "Piazza importante, sono tornato per fare bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tornato al Foggia, l'attaccante Pietro Iemmello ha parlato in occasione della conferenza stampa di ieri: “Per me Foggia è importante come piazza per quello che mi ha dato. È una piazza dove si parla di calcio, dove le persone parlano per 24 ore di calcio e questa è una cosa importante. Sono stato io a spingere, è stata anche la società a mettermi nelle condizioni opportune per poter ritornare qui. Per quanto riguarda il mio stato fisico, ci vorranno tre settimane, non di più. Vengo da un anno da dove sono stato sempre infortunato, voglio rientrare il prima possibile. Gli obiettivi stagionali non me li prefisso, è importante il bene del Foggia, poi di lì viene tutto. Sono venuto qui perché penso che la squadra possa fare un gran campionato. Poi se in una squadra siamo in undici e si fa male qualcuno, è giusto che per ruolo ci sia una giusta concorrenza. Così si alza il livello dell’attenzione, della concentrazione e dell’attaccamento alla maglia”, le parole riportate da Tuttocalciopuglia.com.