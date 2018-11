© foto di Federico Antonellis/Foggia Calcio

L'attaccante Pietro Iemmello ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno al Foggia e delle emozioni che prova ogni volta che entra allo Zaccheria: “Rimettere i piedi in campo allo Zaccheria mi ha dato dei brividi. Sono felicissimo di essere tornato e sarò sempre grato al Foggia e ai suoi tifosi. La partita col Pisa? L'ho rivista tante volte e mi è sempre rimasta sulla gola, eravamo tutti in un contesto speciale. - continua Iemmello come si legge sul sito dei rossoneri – L'infortunio è alle spalle e dopo la sosta sarò vicino al 100%, quanto al modulo abbiamo provato tante soluzioni, ma non dico nulla per non avvantaggiare nessuno. Dopo Pescara credo che abbiamo cambiato mentalità, siamo una squadra propositiva e credo che i play-off siano alla nostra portata”.