© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pietro Iemmello, attaccante in forza al Foggia, ha commentato così il pareggio maturato allo 'Zaccheria' con il Benevento: "Loro hanno segnato su un nostro errore. Il Foggia poteva vincerla anche in 10 contro la terza in classifica. La nostra posizione in graduatoria è ancora deficitaria, dobbiamo vincere al più presto".

Sul turno infrasettimanale che vedrà i rossoneri di scena ad Ascoli: "Il recupero deve essere soprattutto mentale - aggiunge Iemmello -, Ascoli è fondamentale, loro hanno vinto, andiamo lì consapevoli di ciò che di buono stiamo facendo. Dobbiamo vincere".