© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno arrivano alcune dichiarazioni di Pietro Iemmello sul momento del suo Foggia: "Il gol contro il Venezia? E' stata una gioia purtroppo effimera perché è durata poco e non ci è servita a granché, in quanto non siamo riusciti a battere il Venezia. Contava vincere e non ci siamo riusciti, la felicità di aver ritrovato il gol è passata in secondo piano. Sfortuna e legni non devono essere un alibi. Dobbiamo rimboccarci le maniche, ripartire dalla prestazione del primo tempo e dare di più nella ripresa, capire le ragioni dei problemi che stiamo avendo e migliorare subiti, perché non più tempo da perdere. La gara contro il Livorno? Sarà per noi una gara da ultima spiaggia: bisognerà vincere a tutti i costi, altrimenti la situazione diventerà davvero complicata".