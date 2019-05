Pietro Iemmello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara dello Zaccheria tra Foggia e Salernitana, conclusasi sul risultato di 3-1 per i pugliesi, è intervenuto ai microfoni di Dazn Pietro Iemmello, autore del terzo gol rossonero: "L'importante era vincere, poi vedremo quello che succederà. Ancora non so gli altri risultati, ma era fondamentale vincere oggi per poter sperare. Oggi lo stadio ha risposto benissimo, ci ha sostenuto fino alla fine. Pensiamo a ricaricare le pile, perché la partita di lunedì sarà un'altra da dentro-fuori. Eravamo abituati alla partita col Livorno dove ci hanno recuoerato una gara incredibile, siamo stati molto più attenti e cinici per chiuderla. Dovevamo riscattarci da risultati, più che da prestazioni negative. Considerando oggi, pensiamo al Perugia, perché se non vinciamo è finita".