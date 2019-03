© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nel focus de La Gazzetta dello Sport in merito alle delicate situazioni di tre piazze italiane fra Serie B e Serie C trova spazio anche il Foggia, squadra che è in piena lotta per la salvezza (a causa anche della penalizzazione subita a inizio anno), con la società dauna alle prese con problemi di natura economica. “Tre giorni intensi per riuscire a risolvere la questione collegata al pagamento degli stipendi a Foggia. La situazione è in via di risoluzione, la società nelle prossime ore incontrerà i calciatori per comunicare che gli emolumenti saranno pagati. Lunedì il club pagherà stipendi e contributi (circa 1,4 milioni di euro), spostando a fine campionato solo i premi per i calciatori. In questo modo il club eviterebbe un’ulteriore penalizzazione in classifica, dopo il -6 rimediato nel processo sportivo a inizio campionato, che sta già condizionando l’andamento della squadra nella corsa salvezza. - si legge ancora sulla rosea - A Foggia si respira un clima più sereno, dopo le titubanze degli ultimi giorni. È stata una settimana burrascosa a Foggia dopo gli attentati incendiari di sabato scorso (bruciata l’auto al calciatore Iemmello), nella notte successiva al derby perso a Lecce. A quello si era unito l’esonero del tecnico Pasquale Padalino, con il ritorno in panchina di Gianluca Grassadonia. Ora potrebbe tornare un po’ di sole".