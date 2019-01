© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Marco Carraro in uscita, il classe ‘98 tornerà all’Atalanta per poi essere girato nuovamente in prestito in Serie B con l’Ascoli sulle sue tracce, in casa Foggia sì libererà un posto in mezzo al campo. Posto che potrebbe essere occupato da Jacopo Dezi, classe ‘92, appena reintegrato in lista dal Parma dove finora non aveva trovato spazio anche perché chiuso da una folta concorrenza. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il Foggia sarebbe molto interessato al calciatore e potrebbe proporre come pedina di scambio Francesco Deli, classe ‘94, che finora ha disputato 11 gare in Serie B coi rossoneri.