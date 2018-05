Foggia, Kragl: "A parità di categoria resto. Offerte dalla A? Ci penserei"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista esterno del Foggia Oliver Kragl ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua esperienza in rossonero e del proprio futuro: “Sono stati sei mesi intensi e spiace non aver conquistato i play off, saremmo stati la mina vagante. Abbiamo disputato un grande girone di ritorno e meritavamo di più. Sono felice dell'accoglienza e di come sono andati questi mesi, non me lo sarei mai aspettato e ringrazio i tifosi per il loro affetto che è stato una grande sorpresa. Frosinone? Non capisco le polemiche, cosa dovevamo fare? Non dovevamo scendere in campo? Mi spiace per i miei ex compagni, ma non si può prendere un contropiede del genere. - conclude Kragl – Qui sto benissimo e a parità di categoria non ho dubbi che resterò qui, ma se dovessero arrivare le offerte dalla A ci penserei seriamente”.