Oliver Kragl, esterno del Foggia, dopo il pareggio contro l'Ascoli arrivato grazie a un suo gol allo scadere ha parlato così nel dopo gara: "Sono felice per il gol, ma è arrivato un altro pareggio mentre noi dobbiamo vincere. Serve vincere, dobbiamo pensare solo a quello perché il pari non cambia la vita alla nostra classifica. - continua Kragl a Dazn - Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo giocato con cinque in avanti nel finale per pareggiarla. Cosenza? Dobbiamo vincere”.