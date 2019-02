Ha parlato così Oliver Kragl, esterno del Foggia, ai microfoni di Dazn dopo la rete del pareggio contro l'Ascoli. "Sono felice per il gol, dobbiamo vincere ma è arrivato ancora un pareggio. Serve vincere, dobbiamo pensare solo a questo perchè il pareggio non cambia la vita per noi. Sono felice quando faccio gol così e per aver aiutato la squadra. Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo giocato con cinque in avanti nel finale per pareggiarla. Cosenza? Dobbiamo vincere".