Foggia, Kragl: "Prima la salvezza, poi si potrà sognare altro"

Fonte: Parmalive.com

Oliver Kragl, centrocampista tedesco del Foggia, è stato intervistato dal Corriere del Mezzogiorno alla vigilia della sfida con il Parma: "Proveremo come sempre a fare del nostro meglio, sapendo che ci attende una partita difficile. In Serie B ogni gara è dura, al di là dell'organico degli avversari. Lo abbiamo sperimentato direttamente, vincendo a Palermo e poi perdendo in casa con il Brescia. Non mi era mai capitato di vedere tanti tifosi in trasferta, spero che a Parma possa essere una bella domenica per il Foggia".

Sull'obiettivo stagionale: "Questo campionato di Serie B è duro e insidioso, non puoi mai abbassare la guardia. Dobbiamo cercare di conquistare il prima possibile i punti che ci separano dalla quota salvezza e poi, se si potrà, sognare anche qualcos'altro".