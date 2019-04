Foggia, la squadra in conferenza. "Ci metteremo la faccia fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

Una vittoria nelle ultime cinque partite e la zona salvezza che si è allontanata molto. Il Foggia, però, non molla e per dare un segnale di unità quest'oggi l'intera squadra si è presentata in conferenza stampa. A prendere la parola è stato il capitano Cristian Agnelli.

Ecco quanto riportato da Calciofoggia.it: "Ci tenevamo ad avere questa conferenza non per una lavata di faccia, non perché ci sentiamo degli ingrati e delle merde. C'è gente che ha sposato Foggia al di là di tante situazioni, non perché ci sono io o la società, ma perché ci sono i tifosi. Se siamo qui oggi tutti insieme è perché noi ci crediamo davvero alla salvezza. Potrebbe non contare nulla oggi la nostra parola, ma io penso che le parole hanno un peso importante, suscitano le emozioni che viviamo ogni giorno. Se siamo qui non è per spremere il pubblico perché non c'è niente da chiedere. La differenza con gli altri tifosi è abissale. Purtroppo oggi in tante situazioni ci viene meno il risultato e le nostre certezze, è evidente e non ci vogliamo appellare al pubblico. Chiediamo a tutti che ci sia una svolta, che dopo questi 8 mesi non ci sia stato il Foggia di Padalino o Grassadonia, ma che ci sia il Foggia di Zeman, Marino, De Zerbi ecc... In questo momento giochiamo solo per la maglia, è importante l´apporto di tribuna e gradinata oltre che le curve per farci sentire ancora una volta protagonisti. Vogliamo unirci perché questa salvezza è troppo importante per tutti, è come una vittoria del campionato. Capita a tutti di sbagliare e se capita anche a Leali è perché dobbiamo andare anche contro la sorte. Io vi chiedo da capitano... 3 battaglie, 5 battaglie, solo per adesso tutti insieme. Ci metteremo la faccia. Se faccio questo discorso è perché dobbiamo ribaltare la situazione. Domani non gioca Mazzeo, Iemmello, Leali... domani gioca il Foggia. Dimostriamo chi siamo. Basta!