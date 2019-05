Nicola Leali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Successo di capitale importanza quello ottenuto oggi contro la Salernitana, tre punti che consentono ai rossoneri di sperare ancora. Al termine dei novanta minuti il portiere dei satanelli Nicola Leali è intervenuto ai microfoni di OttoChannel commentando così la gara: " Era evidente che ho sbagliato ma era importante ripartire. È stato emozionante e bello ricevere l’applauso del pubblico. Loro non sono mai mancati, non si può dire niente ai tifosi perché nonostante le difficoltà ci sono sempre. Li ringrazio. Abbiamo disputato una buona prestazione ma ora dobbiamo pensare alla prossima. Dobbiamo recuperare energie per la sfida di lunedì. Siamo stati bravi a trovare subito il terzo gol dopo la rete di Jallow. Era importante vincere e ci siamo riusciti. Sapevamo che affrontavamo una formazione che veniva da una contestazione. Avevano delle fragilità, siamo stati bravi ad aggredirli e a fare subito gol. Il mio futuro? Ci sono queste due partite importanti, poi vedremo quale sarà il mio futuro ".