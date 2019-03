Il portiere del Foggia Nicola Leali ha parlato al Corriere dello Sport in vista del derby contro il Lecce: “Dobbiamo fare attenzione a non mollare. La partita contro il Lecce è molto difficile, ma noi stiamo crescendo e abbiamo finalmente interrotto anche la teoria dei pareggi. - continua Leali - Il derby contro il Lecce è una partita indubbiamente difficile, ma abbiamo le carte in regola per affrontarla con lo spirito giusto“.