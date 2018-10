Foggia, Loiacono: "Iemmello è un lusso per la B"

© foto di Foggia Calcio

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore del Foggia Giuseppe Loiacono ha parlato del prossimo ciclo di gara da affrontare con un'arma in più come il centravanti Pietro Iemmello: “Le prossime saranno sfide determinanti per tornare in corsa per le posizioni importanti di classifica nonostante i punti di penalizzazione. Quella di Cosenza sarà una partita importante, molto difficile perché loro hanno bisogno di punti e vorranno far bene di fronte al proprio pubblico. Abbiamo l’obbligo di fare la nostra partita, giocando come sappiamo, possiamo portare a casa un risultato positivo. Vogliamo continuare a conquistare punti per risalire la classifica, pur avendo annullato la penalizzazione. - conclude Loiacono – Iemmello? È un lusso per la Serie B, si è ripreso e ci darà una grossa mano. Lo vedo motivatissimo”.