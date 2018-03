Foggia, Loiacono: "Obiettivo salvezza, poi si vedrà. Parma? Sarà dura"

© foto di Foggia Calcio

“Vincere fa bene, aiuta a fare sempre meglio, la vittoria contro il Cesena ci ha dato entusiasmo, siamo contenti”. Giuseppe Loiacono ostenta tranquillità, ma le parole denotano una grande soddisfazione. La vittoria contro il Cesena ha ulteriormente caricato l’ambiente rossonero: “La vittoria è arrivata alla fine, ma per vincere così, come è già successo contro il Venezia, bisogna crederci fino alla fine e noi ci crediamo sempre”. Arriva il Parma, gara difficile, ma Loiacono ci crede: “All’andata ha dimostrato di essere una compagine forte, composta da giocatori forti, sarà dura”. Per Loiacono le vittorie non spostano, per ora, l’obiettivo: “Pensiamo ad arrivare alla salvezza e poi vediamo”, anche se le prossime gare diranno molto sul Foggia: “Le prossime partite ci diranno che campionato possiamo fare e a quale posizione possiamo aspirare”. A riportarlo è il sito ufficiale del club pugliese.