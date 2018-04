Foggia, Loiacono: "Ora ci godiamo questa salvezza"

© foto di Foggia Calcio

Il difensore del Foggia Giuseppe Loiacono ha parlato nel dopo gara della sfida contro l'Ascoli in cui ha segnato il gol del definitivo 3-0: “Speriamo di arrivare così fino in fondo dopo aver ingranato la marcia giusta, abbiamo una rosa ampia, composta da ottimi giocatori e il mister ha ampia scelta. Chi sostituisce gli assenti ha sempre fatto bene e questo è un valore in più per la squadra nel corso della stagione. - continua Loiacono come riporta Tuttocalciopuglia.com - Ci godiamo questa salvezza anche se manca un punto all'obiettivo prefissato. Stiamo disputando un ottimo girone di ritorno, ci abbiamo sempre creduto e abbiamo lavorato sodo per questo. Ora dobbiamo cercare di fare risultato sempre e vedremo dove arriveremo”.