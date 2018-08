Foggia, Loiacono: "Una grande prestazione, importante partire forte"

© foto di Foggia Calcio

Ha parlato così Giuseppe Loiacono, difensore del Foggia, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria alla prima contro il Carpi. "Sono contentissimo oltre la rete, quello che mi è piaciuta è stata la prestazione. Siamo rimasti sempre concentrati, era importante partire forte. Nell'arco di una partita ci può stare un calo fisico, la bravura deve essere quello di non scomporsi mai. Sapevamo tutti quanti che era davvero dura partendo con l'handicap. Siamo una rosa di calciatori molto forti, l'assenza di calciatori importanti non si è fatta sentire. Per un difensore fa sempre piacere far gol".