Foggia, Martinelli: "La salvezza sarebbe come vincere il campionato"

© foto di Federico Gaetano

In vista della sfida contro il Padova il difensore del Foggia Luca Martinelli ha parlato del momento della squadra e della corsa salvezza: “Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, contro il Pescara abbiamo disputato una buona gara contro un avversario forte, abbiamo creato tanto anche se c'è il rammarico di aver perso due punti ma ripartiamo dalla prestazione offerta dall'intero gruppo. Questa salvezza conta quanto vincere un campionato, dobbiamo dare un segnale in primis a noi stessi, dobbiamo prendere i tre punti anche se non sarà l'ultima partita del campionato, dobbiamo fare un qualcosa in più andando oltre l'impegno e la dedizione messi in campo da ognuno di noi finora, abbiamo un unico obiettivo che è quello di salvarci, è l'unica cosa che conta e lo dico a nome di tutta la squadra, ne va delle nostra vita e del nostro futuro. - conclude Martinelli come riporta il sito dei rossoneri - Hanno cambiato molto, hanno giocatori di esperienza, noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo fare di tutto per vincere e dare continuità, in qualsiasi modo giocando bene o meno, sappiamo che ci saranno circa mille tifosi, è questo quello che ci serve, siamo orgogliosi e per noi sarà una spinta in più".