Foggia, Mazzeo è l'uomo in più di una squadra che sogna

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sulle pagine sportive della Gazzetta del Mezzogiorno spazio dedicato a Fabio Mazzeo bomber del Foggia che ha deciso anche l'ultima gara di campionato contro il Cesena lanciando i pugliesi verso i play off. “Mazzeo l'uomo in più in un Foggia che sogna” è il titolo del quotidiano che poi lascia spazio alle parole del centravanti arrivato al 12° centro stagionale: “Non ci esaltiamo, prima la salvezza poi penseremo al resto. Siamo tanti e tutti utili. Penso ad Agnelli che ha festeggiato 200 presenze in rossonero, lui è il simbolo della squadra”.