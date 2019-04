Risultato finale: Foggia-Spezia 1-0

© foto di Federico Gaetano

Fabio Mazzeo, attaccante del Foggia, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Dazn: "Sensazione bellissima, è da un po' che ci provavamo, non ci interessa degli altri ma dobbiamo fare il nostro. Anche oggi si è visto che abbiamo qualità, in casa dobbiamo vincerle tutte. Iemmello? E' un anno particolare per tutti, soffriamo insieme, mi dispiace per quello che gli è successo ma sono anche felice per lui, se arrivano i gol degli attaccanti è ancora più bello. Questo è il mio terzo anno qui, auguro a tutti i giovani di venire a giocare qui, si sente pressione e ti aiuta a crescere, ti senti un giocatore di Serie A. Dobbiamo combattere, è un anno che parliamo tanto ma bisogna solo combattere, questa città è abituata a combattere e bisogna continuare".