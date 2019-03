© foto di Federico Gaetano

L’attaccante del Foggia Fabio Mazzeo ha parlato in conferenza stampa del finale di stagione con la squadra in piena lotta per la salvezza: “Credo che la cattiveria mostrata contro il Cittadella sia la dimostrazione della voglia che abbiamo di salvarci, contro i veneti meritavamo di vincere, ma un episodio per l’ennesima volta ci ha fatto saltare i piani. Nella altre partite non c’è sempre stata questa cattiveria e speriamo che con nuovi stimoli e il ritorno di Grassadonia possano darci slancio in questo finale di stagione. Ci serve una vittoria per cercare di uscire fuori da una stagione vissuta fra mille difficoltà e sempre a rincorrere le altre. - continua Mazzeo come riporta Calciofoggia.it - Contro il Brescia giocheremo come se affrontassimo una finale, loro hanno un attacco micidiale, ma noi dobbiamo tornare a vincere anche in trasferta e non fare da vittima sacrificale dei lombardi. Dobbiamo salvare il Foggia non per noi ma per la città, i tifosi, la Società. Perdere la serie B conquistata due anni fa sarebbe un delitto".