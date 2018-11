Foggia, Mazzeo: "Ci sono margini per crescere. Bene col nuovo modulo"

© foto di Federico Gaetano

Presentazione della nuova maglia del Foggia ieri e alcuni giocatori dei Satanelli hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco uno stralcio delle parole di Fabio Mazzeo riportate da ilfoggia.com: "L’umore è buono dopo il pareggio contro lo Spezia, ma lo era anche prima. Credo che ci siano dei grandi margini di miglioramento ma dobbiamo continuare a lavorare come sappiamo. Fisicamente sto bene forse si notava poco in campo ma con il nuovo modulo va meglio per me perché ho un appoggio di un’altra punta. Il Foggia può crescere in fase offensiva ma anche come squadra”.