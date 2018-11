Foggia, Mazzeo: "Prestazioni ok. Ma serve vincere"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalla sala stampa di casa Foggia ha preso la parola Fabio Mazzeo, bomber dei Satanelli. Queste le parole riportate da CalcioFoggia.it: "Dopo la partita contro il Brescia c´è più rammarico per il risultato rispetto alla soddisfazione per aver giocato una buona partita, era molto più importante vincere perché i tre punti servivano. Le prestazioni possono sempre migliorare, mentre il risultato resta quello. Sicuramente siamo anche un po´ soddisfatti perché i punti raccolti fino ad ora son tanti, ma è anche vero che se guardiamo la classifica siamo ancora indietro, ed è proprio per questo motivo che avrei preferito vincere. Non sappiamo ancora come finirà la questione relativa alla sentenza circa la penalizzazione, sicuramente ci ha condizionato tanto perché partire con una penalizzazione ti costringe a recuperare e quindi a dover vincere da subito tante partite. Una volta messo un punto su questa situazione penseremo definitivamente solo al campo. Credo sia stato importante tirarci fuori subito dal -8 perché con la testa uno ci pensa sempre, ed è una cosa che non dovrebbe fare, ecco perchè dicevo che avrei preferito vincere. Bisogna solo giocare e non pensare a nulla, dobbiamo dimostrare sul campo quanto valiamo".