Foggia, Mazzeo: "Segno meno? Pensiamo a salvarci, il resto non conta"

© foto di Federico Gaetano

Il centravanti del Foggia Fabio Mazzeo ha parlato in conferenza stampa del momento personale e di squadra: “C'è tanto rammarico per non aver vinto, per l'ultima mezzora disputata dove ci siamo abbassati molto facendo prendere un po' di fiducia al Padova, fiducia che non aveva avuto nel primo tempo, non deve accadere più. A livello oggettivo la mia non è una stagione all'altezza delle due precedenti e lo dicono i numeri, ci sono tante componenti però non ci penso, dobbiamo pensare solo a salvarci, il resto non conta. - continua Mazzeo come si legge sul sito del club dauno – Benevento? Affronteremo una squadra in salute con un ottimo organico costruito per vincere, sarà una partita bella da giocare anche se non sarà un'ultima spiaggia, dobbiamo fare il possibile per fare bene, ognuno di noi deve dare ancora di più rispetto a quanto fatto fino a questo momento, abbiamo dei limiti e dobbiamo superarli, per noi conta solo vincere e con l'aiuto di tutti".