Foggia, Mazzeo: "Vittoria meritata, Agnelli grande capitano"

“Avevo l’uomo addosso, poi con bravura ed un pizzico di fortuna la palla è finita in rete”. Autore del gol-partita, Fabio Mazzeo commenta così la vittoria sul Cesena: “È stata una gara difficile, a un certo punto loro si sono chiusi ed era dura trovare lo spazio per la giocata giusta, siamo stati bravi, concentrati ed alla fine abbiamo trovato il gol che ci ha permesso di vincerla. La gara d’andata è stata sicuramente una motivazione in più, meritavamo di vincere, così come oggi, ed è stato bello farlo in questo modo. Al momento del gol stavo cadendo, con l’uomo addosso, poi sono stato fortunato e bravo ed è entrata, è stata una gioia grandissima per tutti. Agnelli? Un grande capitano, probabilmente non ho mai giocato con un leader come lui”.