Per continuare la propria corsa salvezza il Foggia in questo mercato di riparazione punterà su un centrocampista d’esperienza. L’obiettivo numero uno dei rossoneri, come riporta Foggiacalciomania.com, è Mirko Gori, classe ‘93, del Frosinone. L’alternativa è rappresentata dal ritorno di Leandro Greco, classe ‘86, ora in forza alla Cremonese.