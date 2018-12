Foggia, Nember annuncia: "Pavone guiderà la squadra domani"

© foto di Federico De Luca

Anche il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato in conferenza stampa del momento in casa rossonera e della scelta del nuovo tecnico: “Dispiace che escano fuori notizie negative, abbiamo fatto degli errori e lo accettiamo, ma non condividiamo chi afferma che non ci siano le stesse vedute fra me e la società. Oggi stiamo ponderando purtroppo una scelta importante, vuoi i tempi, vuoi che chi contattiamo devono risolvere alcune cose personali si sta prolungando la scelta. - conclude Nember come riporta Foggicalciomania.com - Per questo abbiamo pensato che Pavone possa guidare la squadra fino a domani e vogliamo ringraziarlo per quello che sta facendo”.