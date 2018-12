© foto di Federico De Luca

Al termine del summit nella sede del Foggia che ha sancito l’esonero di Gianluca Grassadonia si sono fermati a parlare ai microfoni dei colleghi presenti il direttore sportivo Luca Nember e il patron Franco Sannella. “Il nuovo tecnico verrà scelto fra oggi e domani, cerchiamo un profilo che possa darci un cambio di passo e farci svoltare. - spiega il primo a Calciofoggia.it – Riteniamo che la squadra abbia punti in meno rispetto a quelli che potrebbe avere dal punto di vista tecnico”.

“Nember ci ha fatto una sua proposta, ma non è l’unica che stiamo valutando. Valuteremo nei prossimi giorni e la scelta potrebbe arrivare sia prima che dopo della partita contro la Cremonese. - continua Sannella - Ci dispiace aver esonerato Grassadonia, ma purtroppo siamo stati costretti dai risultati, anche se, qualora fossimo stati in un’altra situazione i 17 punti conquistati sul campo non avrebbero creato problemi. Delneri e Rossi sono due bravi allenatori, ma vedremo”.