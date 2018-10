Foggia, Nember: "Grassadonia non è in discussione"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato in conferenza stampa allontanando le nubi sul tecnico Gianluca Grassadonia dopo il pareggio nel derby contro il Lecce: “C'è un alone di negatività nei confronti di questa squadra che è un po' ingiustificata, abbiamo passato un periodo in cui nemmeno sapevamo se saremmo stati retrocessi o se avessimo giocato in Serie B e stiamo costruendo cose importanti tanto che senza penalizzazione saremmo a tre punti dalla promozione diretta. In questo momento ci sarebbe bisogno di un aiuto, mentre sembra che qui siamo al macello. Abbiamo speso meno dell'anno scorso per la squadra da un punto di vista contabile ed amministrativo e dobbiamo continuare a crescere e migliorare. C’è chi ha scritto che domani ci sarà un altro mister in tribuna a Cittadella, ma non è così e non è giusto che vengano messe in giro queste cattiverie. - continua Nember come riporta Calciofoggia.it - Il nostro obiettivo è andare in Serie A fra due anni e non possiamo mettere tutto in discussione dopo due mesi, abbiamo una rosa molto buona e competitiva, ci sono certamente delle problematiche che andranno risolte, ma da qui distruggere tutto un progetto mi pare esagerato. Qui fino a due mesi fa c’era la baraonda, il commissario è andato via poco fa. Credo che la società abbia dimostrato in passato fermezza e di credere nell’allenatore, e lo ha fatto anche in passato con Stroppa. Grassadonia non è in discussione”.