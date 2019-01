Foggia, Nember: "I rinforzi dovranno innalzare il livello della squadra"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia, Luca Nember ha parlato a La Gazzetta dello Sport di mercato: "Non prenderemo tanto per fare numero. Gli innesti dovranno alzare il livello d’esperienza del gruppo, colpi inutili solo per fare rumore non servono. La rosa ha qualità, faremo degli innesti solo se siamo convinti di migliorare, altrimenti restiamo così. Il mercato è lungo, terminerà il 31 gennaio. Non c’è l’esigenza come l’anno scorso di cambiarne molti, faremo operazioni con gente pronta per essere inserita nell’immediato. Le ipotesi ci sono, le stiamo valutando con il tecnico e poi le sottoporremo alla proprietà".