© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha parlato del ripristino dei play out in Serie B dicendo che la squadra rossonera è pronta a scendere in campo: “Noi ci siamo sempre preparati con la prospettiva di giocarli, ma finché non ci sono certezze non si può programmare nulla. - spiega Nember – Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni e vedremo quali saranno le disposizioni ufficiali”.