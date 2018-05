Foggia, Nember: "Pronto a rimanere ma servono certezze"

Conferenza stampa in casa Foggia per il ds dei Satanelli Luca Nember. Ecco uno stralcio delle parole del dirigente riportato da CalcioFoggia.it: "Per quanto riguarda il futuro aspettiamo comunque la società che stabilisca quali sono le prospettive. In questi ultimi quindici giorni abbiamo cercato di parlare di quelli che sono i programmi, anche in base al commissariamento. Questa è una piazza che da stimoli forti, sarebbe bello realizzare un progetto e portare questa società ad alti livelli. La famiglia sannella sta aspettando che alcune cose vengano sistemate, per essere liberi di poter programmare con tranquillità il futuro. Al momento certezze ce ne sono poche, la mia volontà è quella di proseguire qui, ma entro fine campionato avremo la situazione più chiara. Qualora ci siano i presupposti per andare avanti insieme, ci incontreremo e troveremo sicuramente un accordo. Per quanto riguarda il lavoro “tecnico” io mi ritengo estremamente soddisfatto dell’obiettivo raggiunto, con la speranza di arrivare ancora dentro ai playoff. Il nostro obiettivo è quello di fare il massimo in queste ultime tre partite, chiaramente abbiamo qualche rammarico perché saremmo potuti essere in una posizione diversa, ma siamo comunque contenti così. Kragl? Verrà sicuramente riscattato, questa sarà un’operazione importante da portare avanti. Io spero davvero che al più presto possano sciogliersi alcune riserve, perché la famiglia Sannella ha grande voglia di fare bene. La mia programmazione per il Foggia, sia ben chiaro, sta andando avanti".