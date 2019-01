Foggia, nessuna trattativa per Gori con il Cosenza

Fonte: Sportitalia

© foto di Giacomo Morini

Nessun contatto al momento è intercorso tra Cosenza e Foggia per stabilire il destino dell’attaccante Gabriele Gori. L’attaccante scuola Fiorentina non è al momento protagonista di una trattativa che lo coinvolga con la destinazione calabrese, e non è ancora certo che possa effettivamente lasciare i satanelli nella sessione di mercato in corso.