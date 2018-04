Foggia, Nicastro: "La salvezza prima di tutto"

© foto di Federico Gaetano

"Noi puntiamo alla salvezza, è la nostra priorità ed è sempre stato il traguardo che ci siamo posti sin dall'inizio di questo campionato. Bisogna che arrivi il prima possibile e poi, come abbiamo sempre detto e visto in questi mesi, il campionato di Serie B è strano. Bastano due vittorie consecutive per leggere la classifica sotto un'altra ottica. Ma dobbiamo salvarci, prima di tutto". Così Francesco Nicastro, attaccante del Foggia, commenta a La Gazzetta dello Sport le particolarità della cadetteria.